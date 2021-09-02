Ультрамарафонец Саша Сорокин: «‎Как это я сегодня не пробежал 50 км?»

Недавно литовский ультрамарафонец Александр Сорокин поставил третий мировой рекорд за год. ‎Вашему вниманию интервью с ним в утренней программе «Соль и перец».‎

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Здравствуй, Саша. Как тебе у нас ?

Привет. Хорошо, тепло. Вот правда не знаю, что сложнее: пробежать на тренировке 55 км или давать интервью.

Скажи, пожалуйста, нам, простым обывателям, в первую очередь, что такое ультрамарафон и какой все-таки рекорд ты сейчас установил?

Пожалуй, я немножко расскажу правила соревнований. Ультрамарафон – это довольно редкий вид спорта, особенно в Литве. Обычно марафон проходит в каком-нибудь парке: красивая местность, ровная поверхность и, главное, круг для пробега примерно в 2 км. На каждого спортсмена одевается чип, который на протяжении всего забега измеряет дистанцию. В итоге, кто пробежал дольше, тот и выиграл. Правила очень простые и вообще можешь остановиться, когда хочешь. Например, пробежал один круг и закончил соревнования. Ну конечно, на Чемпионате мира либо на каких-то серьезных соревнованиях никто не останавливается, все бегут без остановки на протяжении всего марафона. Вот в этот раз мне удалось пробежать 309 км и 399 м.

Твой рекорд удивителен. Бежать 24 часа без остановки требует невероятной выносливости и сил, которых у нас к сожалению нет. Скажи, пожалуйста, в какое время суток бежать сложнее всего ?

Сложнее всего бежать ночью. Ведь уже к полуночи после 16 часов бега чувствуется усталость организма: хочется спать, сложно принимать пищу и так далее. Но стоит отметить, что пища нужна, ведь нужна постоянная подпитка, энергия. Именно поэтому важно, чтобы был рядом помощник, который будет делать еду и напитки, следить за всем происходящим, подбадривать тебя.

А вот кто тебе обычно помогает ?

Чаще всего со мной на марафонах мой брат. Но в этот раз, в Польше, был отец и тренер. Спасибо им огромное.

Скажи, пожалуйста, а вот твоя жена ездит с тобой на соревнования или дома ждет ?

Говорит, что будет очень сильно переживать и нервничать, поэтому для спокойствия обычно остается дома. «Без первого места не возвращайся»‎ и все, тут уж деваться некуда.

А скажи, пожалуйста, нам, обычным начинающим бегунам, как так начать бегать и после первого раза не сдуться, продолжить? Как это систематизировать?

Разумеется нужна мотивация и цель. Например, хочешь выступить на соревнованиях или пробежать 10 км, ну или просто хочешь сбросить вес. Когда перед тобой стоит задача, гораздо легче начать что-то делать. Ну и пожалуй, нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вообще, это может быть и не бег, например, велосипед или ходьба.

Ты уже долго занимаешься бегом, и понятно, что ты получаешь удовольствие. Но скажи, бывают дни вот когда не хочется бежать?

На самом деле это какая-то шизофрения. Иногда кажется, что бег это наркотик, а ты наркоман. Без бега ты не можешь жить. Иногда задаюсь вопросом «‎как это я сегодня не пробежал?»‎ и чувствуется, что организм не понимает, что происходит. А иногда думаю «‎Зачем? Мне надоело. Все одно и то же»‎. Бывает раздвоение и спектр мыслей разный.

А вот любопытно, о чем ты думаешь во время марафона?

Это мой самый нелюбимый вопрос (смеется). Обычно на тренировках я слушаю музыку, в том числе и Ваше радио. Очень заряжаюсь от позитивных эмоций, от людей и их историй.

Спасибо, Саша, что пришел.

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