Ума Турман станет президентом США в адаптации романа «Красный, белый и королевский синий»

Ума Турман исполнит роль президента США Эллен Клермонт в романтической комедии «Красный, белый и королевский синий», основанной на одноименном бестселлере Кейси Маккуистон.

Ранее было объявлено, что в фильме примут участие также Тейлор Захар Перес, Николас Голицын, Клифтон Коллинз мл., Стивен Фрай и другие.

«Красный, белый и королевский синий» рассказывает об Алексе Клермонт-Диасе (Перес), молодом американце мексиканского происхождения, чья мать (Турман) недавно стала президентом, сделав Алекса лицом Белого дома и эквивалентом американского принца. Он красивый, харизматичный, умный, его имидж отлично подходит для Белого дома. Есть только одна проблема: у Алекса давняя вражда со своим королевским коллегой за океаном, принцем Генрихом (Голицын). После утечки в прессу фотографии их ссоры, отношения между США и Великобританией резко ухудшаются.

Обладатель премии «Тони», театральный драматург Мэтью Лопес поставит фильм по собственному сценарию. Этот проект станет для него режиссерским дебютом. Съемки фильма начнутся в июне 2022 года Великобритании. Премьера состоится на видеосервисе Amazon Prime Video.

Источник: InterMedia