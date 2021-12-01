Uma2rman и Daasha экранизировали одобренную Земфирой песню

«Я изначально эту песню послал Земфире. Она сказала, что классная песня и давай, надо будет записать. Вели переговоры, она предлагала где-то поменять аранжировку. А потом пропала с концами и перестала выходить на связь. Но я ценю, что Земфира сказала, что песня классная и она готова была ее спеть. Но песня должна была выйти, и тут появилась Daasha. Она не только добавила текст, но и сразу предложила идею клипа. Мне это очень понравилось. Я не ожидал, что мы сможем снять клип своими силами. Даша и ее парень как оператор фактически сняли клип, равные которому мы снимали за огромные деньги», – рассказал Владимир Кристовский.