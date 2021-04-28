«Уматурман» вернулась в XIX век клипом «Королева Марго»

Группа «Уматурман» выпустила костюмированный клип на новый сингл «Королева Марго».

Автор сценария и режиссер Мария Лойтер провела съемки в исторических интерьерах белого зала дворца Шереметевых в Санкт-Петербурге, а так же в историческом центре города. Это история любви, которая случилась когда-то в XIX веке и обязательно должна повториться в другое время, в наше.

«Наше самое красивое и самое «питерское» видео!», – говорит Владимир Кристовский.

Владимир Кристовский исполняет в этом кино роль влюбленного офицера. А вот роль его возлюбленной Королевы Марго исполнила фотомодель и актриса София Никитчук. Сергей Кристовский играет пианиста на бале.

Источник

Еще больше музыкальных новинок по ссылке