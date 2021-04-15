Группа «Уматурман» выпустила вальс про Марго

Вальс с лирическими клавишными, отсылающими к советской эстраде 60-70-х, музыканты почему-то посвятили теме космонавтики.

«От всей нашей огромной, как Вселенная, души поздравляем вас с Днём космонавтики! Всех, кто летает, строит ракеты, поёт, пишет и говорит о космосе, просто восхищается далёкими звёздами – с праздником! Отмечать круглые даты нужно с размахом, поэтому уже сегодня ночью мы выпускаем новую песню! Она не о космосе, но с именем главной героини трека тема полётов (на специфическом летательном аппарате) связана напрямую», — «Уматурман».