Паутина

Умер российский музыкант и актер Петр Мамонов

Автор Эвелина Никанорова 4
Умер российский музыкант и актер Петр Мамонов

В возрасте 70 лет в Москве из-за осложнений от коронавируса скончался Петр Мамонов — российский музыкант и актер.

Мамонов заболел COVID-19 около двух недель назад. Первого июля стало известно, что он находится в реанимации больницы и подключен к аппарату ИВЛ.

Мамонов известен как поэт, актер и основатель группы «Звуки Му». Группа появилась в 1980-х годах. В разные годы она исполняла музыку в таких жанрах, как экспериментальный рок, психоделический рок, постпанк и Lo-Fi. В 2005 году группа прекратила свое существование, а затем, в 2015-м, Мамонов анонсировал создание группы под названием «Совершенно новые Звуки Му».

Дебютом Мамонова в художественном кино стала небольшая роль в фильме «Игла», звездой которого был лидер группы «Кино» Виктор Цой. Затем Мамонов снялся в фильмах Павла Лунгина «Такси-блюз», «Остров», «Царь» и ряде других.

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