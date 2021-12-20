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Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

Автор Анжелика Орлёнок
Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок
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До Рождества остаётся всего несколько дней, а значит самое время начинать упаковывать подарки. Какие идеи могут для этого пригодиться?

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

1. Крафт-бумага + джутовый шнур

Самый экологически чистый вариант. Стильный и сдержанный. Подходит для людей, которые ценят минимализм и стараются использовать безопасные по отношению к природе материалы. Упаковываем подарок в обёрточную бумагу, а затем обвязываем его шнуром. Для красоты можно добавить дополнительные декоративные элементы.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

2. Декоративные элементы

В качестве декоративных элементов можно использовать веточки ели, всевозможные прищепки, искусственные ягодки и т.д. Подойдут специально засушенные дольки цитрусовых или палочки корицы. Дополнительный штрих – подарочный ярлычок с пожеланием. Или пустой – а добрые слова на нём можно будет написать самостоятельно. Пригодятся также разноцветные шнуры.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

3. Конверт из крафт-бумаги

Если подарок компактный и умещается в конверт, то в этом же, «экологическом», стиле отлично будет смотреться конверт из крафт-бумаги. Внутрь можно положить открытку, подарочный купон, деньги или что-нибудь ещё. Конверт можно украсить, сделав на нём рисунок гелевой ручкой с серебристым или золотистым стержнем. А можно тоже обвязать конверт шнуром или добавить декоративный элемент.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

4. Упаковочная бумага

Самый распространённый вариант. В магазинах – огромный выбор упаковочной бумаги разной плотности и фактуры, с самыми разными рисунками. Перед праздниками такая бумага продаётся с большими скидками.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

5. Бант из ленты или тесьмы с рождественским принтом

Отличное украшение подарка – бант. Конечно же, можно купить в магазине уже готовый целлофановый бант. Но гораздо наряднее и красивее будет сделать его из атласной или прозрачной ленты с проволочным основанием. Или поискать в продаже тесьму с рождественским рисунком. Она тоже очень уютно смотрится на подарке.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

6. Мешочек для подарка

Необычный вариант упаковки – мешочек из плотной ткани, мешковины или льна. А завязать его можно цветным шнурком.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

7. Картонная коробка

Для небольших подарков отлично подойдёт картонная коробочка, которую можно украсить бантом из ленты или тесьмы. Получится нарядно и торжественно. Коробка может быть квадратной или цилиндрической формы, белого или коричневого цвета. А может быть с рисунком.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

8. Наполнитель для подарочной коробки

Подарочные коробки редко бывают совершенно того же размера, что и сам подарок. Поэтому отличным завершающим штрихом в упаковке может стать наполнитель из бумаги или другого материала. Наполнитель бывает цветным или неокрашенным. Он поможет заполнить свободное пространство в коробке и защитить подарок, если он хрупкий. А ещё – в рождественских и новогодних подарках можно использовать даже мишуру или «дождик».

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

9. Подарочный пакет

Ну и, конечно же, самый распространённый и быстрый способ упаковки – это подарочный пакет. Такие пакеты всех цветов и размеров продаются в специализированных отделах магазинов. Кстати, во многих торговых центрах в преддверии праздников подарки, купленные там же, упаковывают совершенно бесплатно.

Упаковываем подарки самостоятельно. ТОП-9 идей и подсказок

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