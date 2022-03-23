Упрощается порядок трудоустройства для россиян и белорусов

МВД Литвы облегчает порядок въезда и трудоустройства для россиян и белорусов. Новый порядок распространяется на компании, которые из-за войны в Украине планируют перевести своих работников в учрежденные в Литве предприятия той же группы.

Сообщается, что такие компании смогут воспользоваться упрощенным порядком въезда. В распоряжении Министерства говорится, что прибывающие на таком основании работники и члены их семей должны будут подать просьбу о выдаче временного вида на жительство в Литве.

При этом получать разрешение на работу в Литве или специальное решение от Службы занятости им будет не нужно.

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