Упрощается процедура возврата части налога

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что отныне упрощается подача заявок жителей Литвы (форма PRC912) на возвращение части подоходного налога за ремонт жилья или автомобиля, а также оплату услуг няни за 2020 и 2021 гг.

Следует помнить, что льгота распространяется только на услуги, а не на материалы или детали.

Жители страны, которые сами не хотят заполнять декларации подоходного налога, а хотят, чтобы за них это сделала налоговая инспекция, должны информировать ГНИ о своих расходах не позднее чем до 15 февраля 2021 г. Тогда Государственная налоговая инспекцию включит эти данные в предварительную декларацию, и ее будет несложно оформлять.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.