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Упрощается процедура возврата части налога

Автор RUSRADIO LT 23

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что отныне упрощается подача заявок жителей Литвы (форма PRC912) на возвращение части подоходного налога за ремонт жилья или автомобиля, а также оплату услуг няни за 2020 и 2021 гг.

Следует помнить, что льгота распространяется только на услуги, а не на материалы или детали. 

Жители страны, которые сами не хотят заполнять декларации подоходного налога, а хотят, чтобы за них это сделала налоговая инспекция, должны информировать ГНИ о своих расходах не позднее чем до 15 февраля 2021 г. Тогда Государственная налоговая инспекцию включит эти данные в предварительную декларацию, и ее будет несложно оформлять.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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