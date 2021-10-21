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Ураганный ветер, земельный налог и номинация на «Оскар»

Автор Анжелика Орлёнок
Ураганный ветер, земельный налог и номинация на «Оскар»
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Синоптики предупреждают об ураганном ветре и призывают быть осторожными. Настало время оплатить земельный налог. Документальный фильм Šuolis номинирован на «Оскар». Об этих и других новостях читайте ниже.

* Синоптики предупреждают, что сегодняшние вечер и ночь будут неспокойными. На Литву обрушится почти ураганный ветер, скорость которого – 28-32 м/с. Будьте осторожны!

* С пятницы, 22 октября, вводятся дополнительные ограничения для магазинов, принимающих клиентов без «паспорта возможностей». В таких магазинах придётся контролировать потоки покупателей. На одного человека должно приходиться 30 кв. м. Напомним, что магазины Lidl с завтрашнего дня станут обслуживать только покупателей с «паспортом возможностей».

* Премьер-министр Ингрида Шимоните с делегацией отправились в Дубай, где примут участие во всемирной выставке EXPO-2020.

* Государственная налоговая инспекция: с сегодняшнего дня владельцы частных земельных участков уже могут узнать суммы, которые им необходимо заплатить в качестве земельного налога, и сразу же их оплатить.

* С января электроэнергия подорожает не более чем на 20%, обещает министр энергетики Дайнюс Крейвис.

* В связи с растущим числом пациентов, болеющих коронавирусом, Вильнюсская городская клиническая больница в Антакальнисе закрывает Отделение сосудистой хирурги. Срочные пациенты этого профиля направляются в Республиканскую Вильнюсскую университетскую больницу, находящуюся в микрорайоне Лаздинай.

* Исследование: в среднем жители Вильнюса проводят в пробках около 32 часов в год.

* В Вильнюсе проводятся учения по ядерной безопасности. Тестируется уникальная программа регистрации населения.

* Опрос: больше половины жителей Литвы не поддерживают новый налог на автомобили.

* В конце следующего года планируется запустить пассажирский поезд, который будет курсировать между Вильнюсом и Варшавой.

* 8 млн евро. Такую сумму в этом году у жителей Литвы выманили финансовые мошенники.

* Во Дворце Правителей пройдёт необычный музыкальный спектакль под названием «Конституция 1791 года».

* Претендентом на премию «Оскар» от Литвы в этом году стал документальный фильм Гедре Жицките Šuolis («Прыжок»). Этот фильм может быть номинирован на «Оскар» в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший документальный фильм».

* 26 – 30 октября в Вильнюсе в киноцентре Skalvija пройдет фестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене.

 

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