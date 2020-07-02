Listen to «Ущерб от бурь и шквалов в этом году бьет рекорды» on Spreaker.

В этом году ущерб, который нанесли бури, бьет рекорды. За полгода бури и шквалы уже наделали в два раза больше бед, чем за весь прошедший год, утверждают страховщики. Страховщики также прогнозируют, что самой большой за последнее десятилетие будет и сумма, которую придется выплатить в качестве компенсации убытков. Клиенты компании BTA после мартовской бури и июньских гроз и ветров уже сообщили о тысяче случаев порчи имущества. В прошлом году их было 400. Ветры, дожди, град портили имущество жителей большинства регионов страны – от Аукштайтии и Сувалкии, до Жемайтии и Малой Литвы. Специалисты призывают жителей страны позаботиться о сохранности своего имущества.