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Усилились проверки прибывающих в Литву пассажиров

Автор RUSRADIO LT 15

Усилились проверки пассажиров, которые прибывают в Литву через аэропорты и Клайпедский морской порт. На контрольных пунктах проверяют заполненные анкеты и наличие теста на коронавирус. Проверки проходят в зонах прибытия.

Эпидемиолог Роланда Лингене поделилась первыми результатами проверок. Около 80% прибывающих были не протестированы на коронавирус, поэтому их зарегистрировали для проверки в мобильные пункты. 3% не заполнили специальные анкеты. Около 50% тех, кто их заполнил, дали неточные или неполные данные — анкеты пришлось подкорректировать. Но в целом, по словам Роланды Лингене, люди отнеслись к проверке с пониманием и шли на контакт.

А накануне Генеральный комиссар Литвы Ренатас Пожела пояснил, что наряду с проверками в аэропортах и в морском порту начинаются проверки и на сухопутных границах Литвы. Особое внимание будет уделяться пограничному контролю на границе с Польшей. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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