Ускорить вторую прививку препаратом Vaxzevria снова возможно

Многие отметили, что вчера в системе не было возможности ускорить вторую прививку препаратом Vaxzevria. Так произошло потому, что накануне во всей Литве была объявлена всеобщая вакцинация без предварительной регистрации. Представители Минздрава Литвы сообщили, что сегодня эта возможность вновь появилась у всех желающих. Как они объяснили, вчерашний так называемый день открытых дверей был приоритетным. Сегодня, когда ситуация с количеством вакцин прояснилась, ускорить вторую прививку уже стало возможным. Тем более, что на следующей неделе в Литву придёт большое количество вакцин, и это не будет проблемой. Напомним, что ускорить вторую прививку препаратом Vaxzevria можно, если после первой прошло четыре недели. В целом в Литве в настоящий момент привито около 43% населения страны.

В Италии отменят обязательное ношение масок на улице

Этим летом власти Италии отменят обязательное ношение защитных масок на улице, которое было введено осенью 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. При этом он не уточнил, когда именно изменения вступят в силу. В свою очередь, итальянские СМИ пишут, что масочный режим может быть отменён в середине июля.

Эпидемиологическая обстановка в Африке вызывает озабоченность

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эпидемиологической обстановкой в Африке. Каждую неделю число новых случаев заражения в африканских странах увеличивается на 22%. По словам экспертов, континент нуждается в новых поставках вакцин прямо сейчас, чтобы избежать третьей волны коронавируса. В настоящий момент в Африке привито около 12 млн человек, что соответствует менее чем 1% всего населения континента.

Парижский «Диснейленд» снова открыт для посетителей

Парижский парк развлечений «Диснейленд» снова открылся для посетителей. Тем не менее они должны соблюдать дистанцию по отношению друг к другу и другие меры по предотвращению распространения коронавируса. А всем посетителям старше 6 лет следует носить защитные маски.

Чрезвычайное положение в Японии отменят с 20 июня

Чрезвычайное положение, действовавшее в Японии в связи с пандемией коронавируса, отменят в Токио и нескольких других густонаселенных районах с 20 июня. Вместо чрезвычайного положения в силу вступит ряд ограничительных мер. Эти меры будут ограничивать продажу алкоголя, а также часы работы баров и ресторанов.