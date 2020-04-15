Условия карантина смягчены — разрешено работать некоторым категориям магазинов

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Сегодня правительство, после заседания, приняло решение о смягчении карантина для определённых секторов торговли.

Кабинет министров разрешил работать магазинам с отдельным входом с улицы, а также предоставлять услуги, которые будут длиться не дольше 20 минут (т.н. прямого контакта).

В магазинах должно быть предусмотрено не менее 10 кв. м на одного покупателя. Если такой возможности нет — следует обслуживать только одного покупателя. Остальные должны будут ждать на улице.

В постановлении правительства не указываются конкретные магазины или сферы услуг, которые могут начать работу. В проекте говорится только об условиях, при которых определённые магазины могли бы начать работать. Но, как накануне рассказал вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис,

«это прежде всего магазины промтоваров, которые не находятся в торговых центрах. Второе — это имеющие отдельный вход с улицы поставщики бытовых услуг, услуг по ремонту — например, изготовление ключей, галантерея, починка обуви, велосипедов».

Магазины должны быть обеспечены обязательными защитными средствами (маски, дезинфицирующие средства, перчатки). Это касается как продавцов, так и покупателей.

Послабления не касаются магазинов в торговых центрах. Там по-прежнему работают только продуктовые магазины.

А карантин в Литве, скорее всего, будет продлен на более длительный срок, — рассказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига. Пока карантин действует до 27 апреля.