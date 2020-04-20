Условия сдачи экзаменов вызывают массу дискуссий

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Абитуриенты и преподаватели крайне обеспокоены предстоящими экзаменами на аттестат зрелости. А обязательный тест по литовскому языку перед экзаменационной сессией вызывает массу дискуссий, — об этом пишет портал LRT.

В этом году в условиях карантина он должен быть сдан до конца мая, а сам процесс будет сниматься на камеру. Но и выпускники, и преподаватели литовского языка считают, что съемки — это чрезмерная и излишняя мера. Да и сама необходимость зачета в сегодняшних условиях вызывает сомнения.

Помимо того, все инструкции и правила о сдаче подобных зачётов написаны более 10 лет назад и к сегодняшним обстоятельствам не очень применимы.

Напоминаем, что тест по литовскому языку направлен на то, чтобы оценить успехи и возможности двенадцатиклассников в выразительном чтении, понимании текста и способности рассуждать на заданную тему. Без сдачи теста абитуриент не допускается до сдачи экзамена.