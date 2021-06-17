Образование

Услугами Культурного паспорта школы могут пользоваться и летом

Автор Анжелика Орлёнок 9
Услугами Культурного паспорта школы могут пользоваться и летом

Школы приглашаются пользоваться услугами Культурного паспорта и летом.

Министерство образования уверено, что это поможет детям возместить ущерб, нанесенный долгими месяцами виртуального общения во время карантина. Поэтому летом будут продолжаться программы Культурного паспорта и открываться дополнительные лагеря.

Школы смогут выбирать из более чем 3 тысяч культурных услуг. А задача самоуправлений – обеспечить детям услугу подвоза до разных занятий.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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