Услуги личного ассистента – для людей со спецпотребностями

Люди со спецпотребностями с июля могут надеяться получить услугу личного ассистента. Сейм сегодня одобрил более четырех лет готовившийся проект.

Таким ассистентом сможет стать человек, предоставляющий личную помощь лицу с инвалидностью, которому он не является близким родственником.

Решение о том, нужен ли человеку помощник, будут принимать соцработник и самоуправление.

Правда, услуга не будет полностью бесплатной. Человеку с недугом придется оплатить до пятой части ее стоимости. При этом сумма не может превышать пятой части его доходов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.