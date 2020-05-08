Listen to «Установлено, на каких условиях детские сады с 18 мая возобновят работу» on Spreaker.

На сегодняшний день детские сады посещают около 800 детей, родители которых вынуждены во время карантина выходить на работу.

Перед тем как принимать всех детей, детсадам рекомендовано связаться с родителями и выяснить состояние здоровья каждого ребенка, а также продумать, как обеспечить безопасность персонала.

Ни дети, ни работники детских садов из разных групп не смогут контактировать между собой в помещениях или на улице.