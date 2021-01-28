Государственная служба защиты прав ребенка и усыновления представила обзор ситуации за 2020 год, а также общие направления, акценты и основные задачи этого года.

Прошлый год ознаменовался большим количеством обращений в службу, а также оставленных в “окошках жизни”. Наибольшее количество сообщений о нарушениях прав детей было в Шяуляйском округе: специалисты общались с каждым восьмым ребенком.

Напоминаем, что реформа системы прав ребенка проводится уже два с половиной года. За это время пришлось отказаться от понятия “уровень угрозы”, и каждая ситуация оценивается индивидуально. Также установлено право ребенка расти в биологической семье – разлучить ребенка и родителей возможно только в крайнем случае.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.