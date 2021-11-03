Дороги

Утилизация старых покрышек. Вопросы и ответы

Автор Евгений Русаков
Утилизация старых покрышек. Вопросы и ответы
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Осталась ровно неделя для того чтобы поменять летние покрышки на зимние. Тем, кто вовремя этого не сделает, грозит штраф в размере до 40 евро. Кроме того, действие техосмотра будет аннулировано, и его придётся проходить заново.

Инспекторы охраны окружающей среды также напоминают, что старую резину нельзя бросать где попало. В Литве более 1 млн. легковых автомобилей, и всё ещё нередки случаи, когда водители избавляются от старой резины, просто выбрасывая её вдоль дорог, в лесах и прочих непригодных для этого местах. Об этом свидетельствуют весенние субботники – старую резину среди мусора находят постоянно.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Миндаугас Каузонас рассказал RUSRADIO LT, что за каждую старую покрышку, выброшенную в неположенном месте, грозит штраф в 44 евро. Помимо этого нарушителю придётся заплатить и за нанесённый природе ущерб. Он составляет 30-90 евро.

Напомним также, что при покупке новой резины старую можно бесплатно оставить в магазине или в автосервисе, если эти покрышки от того же транспортного средства. Их количество также должно соответствовать количеству новых покрышек. Помимо этого до 5 покрышек в год жители могут сдать и на площадках для крупногабаритных отходов. В настоящий момент в Литве их около 100. Более подробную информацию с точными адресами, контактными данными и временем работы можно найти на странице atliekos.lt.

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