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Уточнена информация о получении «паспорта возможностей»

Автор Анжелика Орлёнок 23
Уточнена информация о получении «паспорта возможностей».

Министерство экономики и инноваций Литвы представило уточнённую информацию о получении «паспорта возможностей».

Документ будет связан с системой E.sveikata. Поэтому, если человек болел COVID-19, данные об этом должны быть в системе.

В случае вакцинации препаратами BioNTech-Pfizer и Moderna паспорт смогут получить те, кто уже привился двумя дозами. Те, кто прививался вакциной Johnson & Johnson и AstraZeneca – получат паспорт через 4 недели после первой дозы. Как привитые, так и переболевшие должны обновлять статус документа каждые 7 дней.

«Паспорт возможностей» можно будет получить, если сдать тест. Зарегистрироваться на тестирование можно будет по номеру 1808 или на сайте 1808.lt.

«Паспорт возможностей» смогут получить все граждане Литвы старше 16 лет. Лицам младше 16 лет для того, чтобы пользоваться мягкими карантинными требованиями, достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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