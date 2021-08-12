Уточнены ограничения, которые могут вступить в силу в понедельник

Мы уже рассказывали, что правительство накануне утвердило пакет ограничений для людей без «паспорта возможностей». С 13 сентября, когда он вступит в силу, список услуг, доступных для таких лиц, значительно сократится. Без «паспорта возможностей» нельзя будет получать ряд необязательных услуг, посещать крупные торговые центры, заведения общепита, многие места досуга и развлечений и т.д.

Сегодня стало известно об ограничениях, которые могут вступить в силу в понедельник, 16 августа. На время так называемого переходного периода бизнесу предложена альтернатива – уже сейчас постепенно переходить на обслуживание клиентов только с «паспортом возможностей». В этом случае, как обещается, можно будет избежать закрытия целых секторов бизнеса, как это было во время карантина.

Как сообщают новостные порталы, предусматривается, что в секторе общепита будут действовать такие ограничения. В помещении за одним столиком смогут сидеть два человека или только члены одной семьи. На улице за одним столиком – не более 5 человек или члены одной семьи. В секторе торговли и услуг в помещении будут обязательны маски и дистанция 2 метра. В гостиницах – графики питания и маски. Организаторов мероприятий также ждут перемены. В закрытом помещении будет запрещено занимать больше 75% мест и разрешать зрителям стоять. Сообщается, что правила, которые начнут действовать в переходный период, еще могут корректироваться.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.