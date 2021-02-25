Утвержден график экзаменов на аттестат зрелости: сессия начнется 7 июня

Министерство образования, науки и спорта представило последнюю актуальную информацию об организации экзаменов на аттестат зрелости.

Уже составлен и утвержден график экзаменов. Сессия начнется на две недели раньше чем, в прошлом году.

Министр образования Юргита Шюгждинене заявила, что «последний звонок» нужно отпраздновать в обычном порядке, не дома, а в школе – 21 мая.

Экзаменационная сессия на аттестат зрелости начнется 7 июня, завершится – 2 июля.

Самые важные экзамены — литовский язык и математика — будут проходить с промежутком в 10 дней, а время экзаменов увеличено на 15 минут.

Повторная сессия пройдет с 5 по 20 июля. Таким образом, все результаты экзаменов будут известны уже к 20-м числам июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.