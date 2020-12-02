Утвержден порядок поступления в вузы Литвы

Исполняющий обязанности министра образования Альгирдас Монкявичюс утвердил порядок поступления в вузы на следующий год.

Принципы расчета конкурсных баллов остаются похожими на действующие сейчас. Единственное новшество – для поступающих на спортивные отделения вузов возрастает важность спортивных достижений.

Как и раньше, конкурсный балл для поступающих в высшие школы рассчитывается на основании результатов по четырем предметам, за исключением искусства и спорта. Список этих предметов варьируется в зависимости от учебной программы, на которую поступает абитуриент. Соответственно, и оценка разных предметов имеет разный вес.

– Для тех, кто планирует поступать на спортивные отделения, вместо основного предмета оцениваются спортивные достижения. В следующем году для тех, кто выбирает для себя спортивное направление, за достижения в спорте будет начисляться 0,4 конкурсного балла, а по трем другим предметам – по 0,2 балла. (Раньше за успехи в спорте и второй предмет начислялось по 0,3, по остальным двум предметам – по 0,2 балла.)

– Для поступающих на отделения искусств конкурсные баллы будут начисляться только по результатам вступительного экзамена.

– Для будущих педагогов будет обязательна оценка их мотивации.

– Кроме того, дополнительные баллы будут положены лауреатам некоторых национальных и международных олимпиад, выпускникам профессиональных школ, тем, кто закончил обучение с отличием или имеет стаж работы 1 год, тем, кто продолжительное время был волонтером, а также прошел воинское обучение или службу.

Ну а те, кто планирует получать государственное финансирование на обучение, должны будут сдать не менее трех государственных экзаменов. Это литовский язык и литература, математика и один предмет по собственному выбору. Минимальным положительным результатом будет считаться 16 баллов. Исключение составляют только факультеты по разным направлениям искусств, – поступающим на них не надо сдавать экзамен по математике.

Как и раньше, в следующем году при поступлении в высшие учебные заведения будут также приниматься во внимание средние годовые оценки по предметам. В университеты будут приниматься абитуриенты, у которых средняя оценка по пяти обязательным предметам составляет не ниже 7, в коллегии – не ниже 6 баллов.

Всю подробную информацию о поступлении в высшие школы Литвы можно найти на странице Министерства образования, науки и спорта.