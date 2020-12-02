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Утвержден порядок поступления в вузы Литвы

Автор Анжелика Орлёнок 27

Исполняющий обязанности министра образования Альгирдас Монкявичюс утвердил порядок поступления в вузы на следующий год.

Принципы расчета конкурсных баллов остаются похожими на действующие сейчас. Единственное новшество – для поступающих на спортивные отделения вузов возрастает важность спортивных достижений. 

Как и раньше, конкурсный балл для поступающих в высшие школы рассчитывается на основании результатов по четырем предметам, за исключением искусства и спорта. Список этих предметов варьируется в зависимости от учебной программы, на которую поступает абитуриент. Соответственно, и оценка разных предметов имеет разный вес.

Для тех, кто планирует поступать на спортивные отделения, вместо основного предмета оцениваются спортивные достижения. В следующем году для тех, кто выбирает для себя спортивное направление, за достижения в спорте будет начисляться 0,4 конкурсного балла, а по трем другим предметам – по 0,2 балла. (Раньше за успехи в спорте и второй предмет начислялось по 0,3, по остальным двум предметам – по 0,2 балла.)

Для поступающих на отделения искусств конкурсные баллы будут начисляться только по результатам вступительного экзамена.

Для будущих педагогов будет обязательна оценка их мотивации.

Кроме того, дополнительные баллы будут положены лауреатам некоторых национальных и международных олимпиад, выпускникам профессиональных школ, тем, кто закончил обучение с отличием или имеет стаж работы 1 год, тем, кто продолжительное время был волонтером, а также прошел воинское обучение или службу.

Ну а те, кто планирует получать государственное финансирование на обучение, должны будут сдать не менее трех государственных экзаменов. Это литовский язык и литература, математика и один предмет по собственному выбору. Минимальным положительным результатом будет считаться 16 баллов. Исключение составляют только факультеты по разным направлениям искусств, – поступающим на них не надо сдавать экзамен по математике. 

Как и раньше, в следующем году при поступлении в высшие учебные заведения будут также приниматься во внимание средние годовые оценки по предметам. В университеты будут приниматься абитуриенты, у которых средняя оценка по пяти обязательным предметам составляет не ниже 7, в коллегии – не ниже 6 баллов. 

Всю подробную информацию о поступлении в высшие школы Литвы можно найти на странице Министерства образования, науки и спорта.

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