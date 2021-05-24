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Утверждены требования для летних детских лагерей

Автор Анжелика Орлёнок 44
Утверждены требования для летних детских лагерей

Правительство утвердило требования для летних лагерей. В одной группе смогут отдыхать не более 15 детей.

При этом на одного ребенка должна обеспечиваться площадь не менее 5 кв/м. Организовать занятия следует так, чтобы можно было избегать контактов детей из разных групп. Кроме того, следует избегать контактов детей с посторонними людьми.

Во время одной смены руководитель должен работать только с одной группой, за исключением вожатых, имеющих прививку от коронавируса или переболевших COVID-19.

В закрытых общественных местах все, включая детей от 6 лет, должны носить защитные маски. Кормить детей рекомендуется на открытом воздухе.

И еще одно требование для детских лагерей – в них необходимо обеспечить доступ к средствам гигиены, проветривать помещения.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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