Утверждён пакет ограничений для лиц без «паспорта возможностей»

Правительство Литвы на сегодняшнем заседании утвердило пакет ограничений для людей без «паспорта возможностей». Список услуг, доступных для таких лиц, значительно сократится.

Напомним, правительство в целом одобрило проект ограничений ещё неделю назад. Позже из проекта были исключены пункты, в соответствии с которыми лица без «паспорта возможностей» не могли бы пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами.

Полный пакет ограничений вступает в силу с 13 сентября. Ранее планировалось, что ограничения будут вводиться поэтапно, однако от этого правительство решило отказаться. Не исключается возможность, что если темпы вакцинации останутся высокими и ситуация стабилизируется, решение правительства будет отозвано или скорректировано.

Ограничения не будут распространяться на детей до 16 лет, а также на тех, кто вакцинировался, переболел коронавирусом и на тех, у кого есть на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выполненный не более 48 часов назад.

Что разрешается людям без «паспорта возможностей» c 13 сентября:

посещать продовольственные и ветеринарные магазины, магазины с кормом для животных, аптеки, салоны оптики и магазины ортопедических товаров, а также магазины, у которых есть отдельный вход с улицы и площадь не превышает 1500 кв. м;

покупать товары удалённым способом и забирать их в специальных пунктах либо получать на дом;

посещать места, где предоставляются услуги мелкого ремонта, когда контакт во время получения услуги продолжается меньше 15 минут;

получать медицинские услуги (по требованиям, установленным министром здравоохранения);

получать социальные услуги, а также психологическую помощь и услуги психотерапии;

получать юридические услуги;

получать финансовые услуги – пенсию и другие социальные выплаты;

посещать находящихся в лечебных учреждениях или домах опеки несовершеннолетних до 14 лет, беременных женщин, а также неизлечимо больных лиц;

ветеринарные услуги;

пользоваться услугами местного (городского и пригородного) пассажирского транспорта, а также такси;

деятельность, связанная с приёмом нелегальных мигрантов;

посещать музеи и выставки, библиотеки;

получать услуги на открытых площадках (в их числе – торговая и хозяйственная деятельность), участвовать в мероприятиях и праздниках в общественных местах в заранее установленное время, если число участников не превышает 500 человек;

разрешается также дошкольное, предшкольное, начальное, основное, среднее образование, профессиональное обучение, неформальное образование детей.

Что не разрешается людям без «паспорта возможностей» с 13 сентября:

посещать предприятия общественного питания, крупные торговые центры, магазины, у которых нет отдельного входа с улицы, а площадь составляет больше 1500 кв. м;

посещать места, где предоставляются услуги мелкого ремонта, когда контакт во время получения услуги продолжается дольше 15 минут;

посещать салоны красоты;

участвовать в крупных коммерческих и некоммерческих культурных, развлекательных, спортивных мероприятиях, а также праздниках, ярмарках, фестивалях и т.д. на открытых территориях, если число участников там превышает 500 человек, а также на закрытых площадках.

Важная информация: для людей, имеющих «паспорт возможностей», ношение масок будет носить рекомендательный характер. Для остальных маски по-прежнему останутся обязательными там, где их положено надевать и сейчас.

К слову, с ближайшего понедельника Минздрав ужесточает требования для широкого спектра различных видов деятельности. Ограничения коснутся регулирования потоков клиентов, дезинфекции поверхностей, гигиены, масок и т.д. Возможность не следовать этим более строгим правилам появится у тех предприятий или целых сфер услуг, которые уже сейчас примут решение обслуживать клиентов только с «паспортом возможностей».

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.