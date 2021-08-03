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Утверждён план реконструкции Палангского аэропорта

Автор Анжелика Орлёнок 1
Утверждён план реконструкции Палангского аэропорта

Еврокомиссия утвердила план инвестиций на реконструкцию Палангского аэропорта. Основные работы начнутся уже в сентябре.

Запланированный размер инвестиций на модернизацию инфраструктуры аэропорта составляет более 10 млн евро. Планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, которая используется с 2007 года, рулёжной дорожки, инженерных систем, а также южного и северного перронов для стоянки самолетов.

В ходе основного этапа реконструкции работа Палангского аэропорта будет приостановлена на минимально необходимый срок – 45 дней. Этот этап стартует 6 сентября.

Утверждён план реконструкции Палангского аэропорта

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