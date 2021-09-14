Covid-19 Вакцинация

Увеличилось количество продаваемых быстрых COVID-тестов

Автор Евгений Русаков

Увеличилось количество продаваемых быстрых COVID-тестов

В связи с высокими темпами распространения ОРВИ и коронавируса увеличились показатели продаж быстрых COVID-тестов. Помимо этого работники горячей линии 1808 с трудом успевают регистрировать всех желающих сдать тест. Больше всего звонящих спрашивает о тестировании. Увеличивается и количество тех, кто чувствует симптомы. Некоторые, почувствовав симптомы, не ждут, когда получится сдать тест. Они идут в аптеки и приобретают быстрые тесты. По словам представителей аптек, раньше они продавали по 700 тестов в день. Теперь количество продаж выросло более чем в 2 раза. Между тем эксперты предупреждают, что более точный результат о наличии коронавируса даст ПЦР-тест. По их словам, тесты на антиген не такие чувствительные как этот. Между тем все медики в один голос говорят, что лучшая защита от коронавируса – это прививка. Отметим, что сейчас у разъезжающих вакцинационных микроавтобусов уже не собираются очереди. Теперь к ним за прививкой подходит один-другой человек. К слову, темпы вакцинации упали с первой недели августа. По словам представителей Минздрава Литвы, в августе специалисты уничтожили 4 тыс. доз вакцин, в этом месяце – уже 1,5 тыс. Между тем в Литву продолжают прибывать вакцины. До конца этого года Литва получит более 2 млн доз вакцин. Часть их сразу же будет подарена другим странам.

Исследование о последствиях перенесённого коронавируса

Совсем недавно в России было проведено исследование. Согласно его результатам, наиболее часто встречающимися последствиями перенесённого коронавируса являются слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, а также забывчивость. Почти половина из числа переболевших коронавирусом заметили общее снижение своей продуктивности, каждый четвёртый точно не заметил никакого негативного влияния болезни, пятая часть скорее не ощутили их, 7% затруднились с ответом. При этом почти половина переболевших коронавирусом отметили, что после болезни стали сильнее и быстрее уставать на работе. Помимо уже перечисленных последствий опрошенные называли проблемы с обонянием, изменение вкусовых рецепторов, одышку, нарушения сна и др.

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