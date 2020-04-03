Увеличившееся количество увольнений и бюллетеней

В настоящий момент наблюдаем за следующей тенденцией: уже с 20 марта сообщений об увольнениях мы получаем больше, чем сообщений о приёме на работу. Больше людей увольняют с их работ, не принимают на другие рабочие места, однако анализируя ситуацию и секторы, в которых наблюдается наибольшее количество увольнений, мы видим, что в основном это рестораны, гостиницы, столовые, бары, кафе, магазины — в особенности, непродуктовые. Оценивая всё это, можно сделать вывод, что рынок, на котором работают все эти люди, в целом отличается текучкой кадров. Высокой квалификации работников этот рынок не требует, и вполне вероятно, что когда закончится карантин, б

льшая часть этих работников вновь вернётся на свои старые рабочие места или найдёт работу в похожем экономическом секторе.