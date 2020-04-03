Увеличившееся количество увольнений и бюллетеней
Апрель 3, 2020 14:31
Listen to «“Содра”, увеличившееся количество увольнений и бюллетеней, комментарий руководителя “Содры” Юлиты Варанаускиене» on Spreaker.
Не так давно на одном из информационных порталов Литвы появилась небольшая статья о том, что в последний месяц увеличилось количество увольнений и бюллетеней. Информационная служба Rusradio.lt связалась с руководителем “Содры” Юлитой Варанаускиене и попросила её прокомментировать эту статью. В первую очередь, мы задали вопрос об увольнениях. Вот что она нам рассказала.
- В настоящий момент наблюдаем за следующей тенденцией: уже с 20 марта сообщений об увольнениях мы получаем больше, чем сообщений о приёме на работу. Больше людей увольняют с их работ, не принимают на другие рабочие места, однако анализируя ситуацию и секторы, в которых наблюдается наибольшее количество увольнений, мы видим, что в основном это рестораны, гостиницы, столовые, бары, кафе, магазины — в особенности, непродуктовые. Оценивая всё это, можно сделать вывод, что рынок, на котором работают все эти люди, в целом отличается текучкой кадров. Высокой квалификации работников этот рынок не требует, и вполне вероятно, что когда закончится карантин, большая часть этих работников вновь вернётся на свои старые рабочие места или найдёт работу в похожем экономическом секторе.
Рассказывая о ситуации с количеством выданных бюллетеней, руководитель “Содры” поведала следующее.
- Говоря о медицинских справках, подтверждающих нетрудоспособность, мы видим, что их количество в марте этого года выросло в два раза по сравнению с мартом прошлого года. Только в марте было выдано 427 тыс. бюллетеней, 126 тыс. бюллетеней — в связи с карантином. Это либо самоизоляция, либо уход за детьми. Помимо этого выросло и число случаев других болезней, из-за которых выдаётся бюллетень. Зная, что человек, находящийся на больничном, получает выплаты из “Содры”, можно сказать, что в настоящий момент это бремя упавших из-за карантина доходов обычных людей, по большей части, тащит на себе “Содра”.
Напоследок мы попросили Юлиту Варанаускиене дать небольшой прогноз на будущее. Вот её комментарий.
- Говоря о ситуации, которая нас ожидает в будущем, прогнозе чего-то — это очень неблагодарное занятие. И мы думаем, что в основном всё будет зависеть от того, как долго продлится карантин, который сковывает и наши движения, и нашу деятельность. И если он будет краткосрочным, то может быть, что большинство сегодняшних изменений тоже будут краткосрочными. Но если это всё затянется и предприниматели с работодателями должны будут прекратить свою деятельность, то на то, чтобы прийти в себя после более длительного карантина, уйдёт гораздо больше усилий, времени и средств.