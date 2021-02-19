Новости Отдых в Литве

Уже можно приобретать билеты посетителей в литовские парки

Автор RUSRADIO LT 35
Уже можно приобретать билеты посетителей в литовские парки

Как сообщает Министерство окружающей среды, билеты действуют в 4 национальных и 28 региональных парках.

Билеты являются добровольными, все собранные средства направляются на присмотр за парками, приведение их в порядок и уборку мусора.

Одноразовый билет (5 дней), действующий в одном парке, стоит 1 евро. Месячный билет в одном парке – 5 евро.

Месячный билет во все парки стоит 10 евро. Годовой билет в один парк – 20 евро, во все парки – 25 евро.

Помимо традиционных возможностей купить билеты в Perlas, Bilieta, Tiketa, приобрести билет можно и отправив короткое SMS-сообщение на номер 1860.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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