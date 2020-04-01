Ужесточаются рекомендации влажной уборки и дезинфекции лестничных клеток

Министр окружающей среды Кестутис Мажейка сообщил, что рекомендации насчёт влажной уборки и дезинфекции лестничных клеток во многоквартирных домах ужесточаются. По его словам, был изменён технический регламент, и теперь в нём предусмотрен пункт об обязательных санитарных гигиенических мерах, когда в стране объявлен карантин или экстремальная ситуация. Согласно новой рекомендации, лестничные клетки и другие пространства общего пользования необходимо убирать влажным способом, а поверхности, к которым жители многоквартирного дома притрагиваются чаще всего, должны быть тщательно обработаны дезинфицирующим средством. Помимо этого необходимо как можно чаще проветривать помещения.

В свою очередь, информационная служба RUSRADIO LT задалась вопросом о том, что это за “более тщательная дезинфекция” лестничных клеток, кто несёт ответственность за выполнение, а главное, кто за это впоследствии будет платить. С этими вопросами мы обратились к вице-министру окружающей среды Марюсу Нармонтасу. Вот что он нам рассказал: «Ну, на самом деле Министерство здравоохранения Литвы ещё на прошлой неделе опубликовало рекомендации по поводу уборки и дезинфекции лестничных клеток. И видимо, нужно выделить два основных момента: первый, когда лестничные клетки регулярно дезинфицируются просто путём очистки и уборки поверхностей, до которых жители дотрагиваются чаще всего; и второй, когда в доме живёт человек, заразившийся коронавирусом. Так вот в таких случаях за уборку и дезинфекцию всей лестничной клетки в доме ответственность должны нести самоуправления, и Министерство окружающей среды Литвы протягивает им руку помощи путём выделения средств на дезинфекцию лестничных клеток, чтобы таким образом покрыть расходы самоуправлений Литвы. Иными словами, за эту т.н. “большую дезинфекцию” жителям не придётся ничего платить, и все расходы покроет наше Министерство.»