Ужесточены наказания за плохое обращение с животными

Сейм ужесточил ответственность за плохой присмотр за домашними животными и жестокое обращение с ними.

В Кодексе об административных правонарушениях не осталось предупреждения – плохо относящийся к своим питомцам человек сразу получит штраф. Минимальный размер штрафа составит от 30 до 120 евро.

За мучение животного минимальный штраф увеличен в три раза – до 150 евро. Максимальный – до 2 тысяч евро.

При этом если с домашними животными обращаются так, что им грозят смерть или увечья, для нарушителей предусмотрены штрафы в размере до 3200 евро. Питомцев у таких хозяев будут забирать.

Поправки вступят в силу после их подписания президентом.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.