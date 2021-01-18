Новости Самоуправления

В 2023-ем году Вильнюс отметит свой юбилей – 700 лет

Автор RUSRADIO LT 28
700vilnius.lt

В 2023-ем году Вильнюс отметит свой юбилей – 700 лет. И столичное самоуправление призывает готовиться к празднованию уже сейчас.

На специально, по этому случаю созданном сайте 700vilnius.lt можно познакомиться с идеями празднованиям, и начать создавать праздник уже сейчас.

Ближайшее интерактивное мероприятие – уже 21 января – Разрушители мифов о Вильнюсе. Два известных путешественника Витарас Радзявичус и Мартинас Старкус зовут вас присоединиться.

Interaktyvus renginys „Vilniaus mitų griovėjai“

Interaktyvus renginys „Vilniaus mitų griovėjai“

Во время этой интерактивной встречи обсудят самые известные мифы о Вильнюсе, постараются разобраться с современными мифами и литовской столице, а также раскроют провокационные истории, которые создадут хорошее настроение.

А на странице в Facebook: Vilnius 700, можно будет делиться своими идеями, как отпраздновать юбилей Вильнюса, а за это получить разные призы. Подробнее о ДР Вильнюса – на странице 700vilnius.lt.

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