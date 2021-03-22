В 45 самоуправлениях ученики начальных школ возвращаются за парты

C сегодняшнего дня в классы вернутся ученики начальных школ в тех самоуправлениях, где уровень заболеваемости составляет менее 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Речь идет о 45 муниципалитетах. Кроме того, с сегодняшнего дня в этих самоуправлениях разрешено неформальное обучение в помещениях как для детей, так и для взрослых.

Разрешена контактная работа библиотек и архивов.

Абитуриенты по всей Литве смогут консультироваться перед предстоящей сессией в очном порядке, группами до 5 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.