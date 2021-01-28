Covid-19 Новости

В аэропортах можно будет сдать тест на Covid

Автор RUSRADIO LT 15

В аэропортах Литвы появится возможность сдать тест на коронавирус сразу после прилета, сообщает пресс-служба компании Lietuvos oro uostai.

Пока компания только объявила конкурс на аренду недвижимости для оказания услуг по тестированию на COVID-19. В Вильнюсском аэропорту такую услугу планируют предоставлять уже во второй половине февраля, а в аэропортах Каунаса и Паланги – в апреле.

***

Правительство Германии ожидает, что вакцина от компании Astrazeneca будет допущена только для людей младше 65 лет.

Вероятная причина – низкая эффективность вакцины среди пожилых, пишет газета Bild. Ожидается, что вакцина от шведско-британского концерна будет одобрена в ЕС в пятницу и станет третьим препаратом, используемым при вакцинации от коронавируса.

***

Правительство Украины подписало контракты на более чем 30 миллионов доз вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, вакцинация в стране начнется в феврале, первая поставка вакцины в объеме 200 тысяч доз по механизму COVAX состоится в конце января.

Фотография: Įmonės nuotr. / Vilniaus oro uostas

Метки:

Актуальные новости

В начальной школе дети смогут находиться без масок

Автор RUSRADIO LT
Чудо-женщина

Фильм «Чудо-женщина: 1984» выдвинули на премию «Оскар»

Автор Эвелина Никанорова

Правительство пополнило список муниципалитетов, в которых вводится карантин

Автор RUSRADIO LT
Gintaras Paulauskas

Датчики дыма в квартирах. Почему важно их устанавливать

Автор Анжелика Орлёнок
Водителям после рейса рекомендуется изолироваться

Водителям после рейса рекомендуется изолироваться

Автор RUSRADIO LT
Twitter: 2020 год одним словом

Журнал Time: 2020 год худший в истории

Автор Эвелина Никанорова
Пострадавшие от пандемии могут рассчитывать на субсидии

Пострадавшие от пандемии могут рассчитывать на субсидии

Автор RUSRADIO LT
Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Автор RUSRADIO LT
Помощь специалиста - в любом медучреждении

Помощь специалиста – в любом медучреждении

Автор RUSRADIO LT