В аэропортах можно будет сдать тест на Covid

В аэропортах Литвы появится возможность сдать тест на коронавирус сразу после прилета, сообщает пресс-служба компании Lietuvos oro uostai.

Пока компания только объявила конкурс на аренду недвижимости для оказания услуг по тестированию на COVID-19. В Вильнюсском аэропорту такую услугу планируют предоставлять уже во второй половине февраля, а в аэропортах Каунаса и Паланги – в апреле.

***

Правительство Германии ожидает, что вакцина от компании Astrazeneca будет допущена только для людей младше 65 лет.

Вероятная причина – низкая эффективность вакцины среди пожилых, пишет газета Bild. Ожидается, что вакцина от шведско-британского концерна будет одобрена в ЕС в пятницу и станет третьим препаратом, используемым при вакцинации от коронавируса.

***

Правительство Украины подписало контракты на более чем 30 миллионов доз вакцин от коронавируса, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, вакцинация в стране начнется в феврале, первая поставка вакцины в объеме 200 тысяч доз по механизму COVAX состоится в конце января.

Фотография: Įmonės nuotr. / Vilniaus oro uostas