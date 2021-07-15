В Амстердаме открыли первый мост, напечатанный на 3D-принтере

В Амстердаме на канале Аудезейтс Ахтербургвал открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщил Университет Твенте.

Церемонию открытия моста провела королева Нидерландов Максима. Сооружение будет временным — напечатанный мост возведен, чтобы заменять привычный в течение двух лет. За это время старый мост отреставрируют и вновь введут в эксплуатацию.

Временный мост оснащен интеллектуальными датчиками. С их помощью власти Нидерландов смогут узнать больше о транспортных потоках, идущих через мост. Кроме того, специалисты исследуют специфику эксплуатации подобных построек.

Созданная при помощи 3D-печати конструкция появилась благодаря компании MX3D, разработчику программного обеспечения Autodesk, сталелитейному гиганту Arcelotittal, инженерам Arup и Университету Твенте.

«С помощью этого проекта мы установили новый стандарт стальной 3D-печати и развили эту технологию. Мы показали, что можно печатать большие формы в металле», — сказал гендиректор MX3D Гейс ван дер Велден.

По его словам, новая технология позволит в будущем производить конструкции, используя меньшее количество материала. Изделия из стали, напечатанные на 3D-принтере, будут представлять «совершенно новый язык дизайна», отметил ван дер Велден.

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