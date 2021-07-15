Паутина

В Амстердаме открыли первый мост, напечатанный на 3D-принтере

Автор Эвелина Никанорова 6
В Амстердаме открыли первый мост, напечатанный на 3D-принтере

В Амстердаме на канале Аудезейтс Ахтербургвал открыли первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Об этом сообщил Университет Твенте.

Церемонию открытия моста провела королева Нидерландов Максима. Сооружение будет временным — напечатанный мост возведен, чтобы заменять привычный в течение двух лет. За это время старый мост отреставрируют и вновь введут в эксплуатацию.

Временный мост оснащен интеллектуальными датчиками. С их помощью власти Нидерландов смогут узнать больше о транспортных потоках, идущих через мост. Кроме того, специалисты исследуют специфику эксплуатации подобных построек.

Созданная при помощи 3D-печати конструкция появилась благодаря компании MX3D, разработчику программного обеспечения Autodesk, сталелитейному гиганту Arcelotittal, инженерам Arup и Университету Твенте.

«С помощью этого проекта мы установили новый стандарт стальной 3D-печати и развили эту технологию. Мы показали, что можно печатать большие формы в металле», — сказал гендиректор MX3D Гейс ван дер Велден.

По его словам, новая технология позволит в будущем производить конструкции, используя меньшее количество материала. Изделия из стали, напечатанные на 3D-принтере, будут представлять «совершенно новый язык дизайна», отметил ван дер Велден.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

Рыболову попалась в реке огромная золотая рыбка

Рыболову попалась в реке огромная золотая рыбка

Автор Эвелина Никанорова
Вильнюс &#8211; самый зеленый город в Европе

Вильнюс – самый зеленый город в Европе

Автор RUSRADIO LT
Лувр представил всю свою коллекцию на бесплатном сайте

Лувр представил всю свою коллекцию на бесплатном сайте

Автор Эвелина Никанорова
Автомат по приготовлению пиццы появился в Италии

Автомат по приготовлению пиццы появился в Италии

Автор Эвелина Никанорова
Подкаст о жизни курьеров

Подкаст о жизни курьеров

Автор Эвелина Никанорова
Учёные выяснили, сколько птиц обитает на Земле

Учёные выяснили, сколько птиц обитает на Земле

Автор Эвелина Никанорова
Испанскому городу Ольвес срочно нужен бармен

Испанскому городу Ольвес срочно нужен бармен

Автор Эвелина Никанорова
Анонсировано начало продажи билетов на космический корабль

Анонсировано начало продажи билетов на космический корабль

Автор Эвелина Никанорова
Меган Маркл написала первую детскую книжку

Меган Маркл написала первую детскую книжку

Автор Эвелина Никанорова