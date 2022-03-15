Экология

В апреле пройдет масштабная акция по посадке деревьев в лесах Литвы

Автор R RADIO LT

В апреле Министерство окружающей среды и Государственное лесничество проведут крупнейшую массовую посадку деревьев в лесах Литвы

В апреле пройдет масштабная акция по посадке деревьев в лесах Литвы

К участию в кампании приглашаются все жители, компании, учреждения, организации и сообщества. Регистрация участников начнется в апреле.

Зарегистрироваться можно будет на странице Гослесничества — vmu.lt.

Национальный «лесосад» охватит все самоуправления страны. Специалисты надеются, что к акции присоединятся и владельцы частных лесов. 

По словам природоохраны, 23 апреля в ходе кампании планируется высадить деревья на рекордной площади — 748 га.  В целом в этом году в новых лесах появится более 2 млн деревьев – берез, елей, сосен, дубов и др.

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