Дороги

В апреле вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения

Автор R RADIO LT

Буквально через несколько дней вступят в силу сезонные изменения в Правилах дорожного движения. Они касаются замены покрышек, скоростного режима на дорогах страны и некоторых других моментов.

Основные изменения ПДД касаются летней резины

Летние покрышки можно использовать с 1 апреля до 10 ноября. Если же резина шипованная, по Правилам дорожного движения ее необходимо заменить до 10 апреля. В противном случае водитель рискует получить штраф в размере 30-40 евро и лишиться техосмотра.

В апреле вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения

Кроме того, с 1 апреля изменится допустимая скорость движения на дорогах Литвы

На автомагистралях она составит 130 км/ч, на скоростных дорогах – не выше 120 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах – не выше 90 км/ч, на других дорогах – не выше 70 км/ч.

В свою очередь, начинающие водители с апреля по октябрь могут ездить по автомагистралям на скорости не выше 100 км/ч, на скоростных дорогах – не выше 90 км/ч, на асфальтированных и бетонных дорогах – 80 км/ч, на других дорогах – 70 км/ч.

В апреле вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения

С приходом тепла следует не забывать еще об одной группе водителей

В апреле начинается так называемый сезон байкеров. Напомним: согласно статистике, вероятность того, что мотоцикл станет причиной ДТП, на 50% выше возможности того, что мотоциклист пострадает по вине другого участника движения. Помимо этого в каждом пятом ДТП, в котором страдает мотоциклист, бывают и другие пострадавшие.

На появляющихся мотоциклистов первым делом следует обратить внимание водителям автомобилей. Ну а самим мотоциклистам стоит помнить, что их видимость на дорогах увеличивают не только правильно отрегулированные чистые фары и отражатели, но и яркая одежда и шлемы.

В апреле вступают в силу изменения в Правилах дорожного движения

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