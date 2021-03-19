Новости Образование

В апреле выпускники смогут проверить свои знания по математике

Автор RUSRADIO LT 39
В апреле выпускники смогут проверить свои знания по математике

Выпускники в скором времени смогут проверить свои знания по математике. Ученики, решившие сдавать экзамен по данному предмету, в середине апреля смогут в удаленном режиме принять участие в электронной проверке знаний.

Она не является обязательной. Работы будут оцениваться в электронной системе, и учителям не придется их проверять.

Результаты будут переданы школам в течение недели.

В этом году выпускные экзамены начнутся 7 июня и завершатся 2 июля. Сдавать их планируют более 27,5 тысяч молодых людей.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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