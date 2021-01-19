В аптеках выросли продажи лекарств от депрессии

Во время зимнего карантина люди все больше интересуются натуральными, безрецептурными лекарствами для снижения беспокойства и улучшения сна, заметили аптекари.

А некоторые жители страны активнее покупают и более серьезные, рецептурные, препараты от депрессии и бессонницы. Во многих аптеках продажи натуральных успокаивающих чаев, настоек и таблеток выросли на 20%. Растут также продажи лекарств для улучшения работы сердца, пищевых добавок для повышения иммунитета – витаминов D, C, рыбьего жира. Между тем, весной, во время первого карантина, с полок аптек сметались обезболивающие и жаропонижающие.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.