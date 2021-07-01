Паутина

В Австралии домашним кошкам запретили выходить на улицу

Автор Эвелина Никанорова 15
В Австралии домашним кошкам запретили выходить на улицу

Власти австралийского города Нокс, который находится возле Мельбурна, ввели комендантский час для кошек. Питомцам запретили находиться вне дома круглосуточно, пишет Daily Mail.

Домашним животным запретили запретили выходить на улицу, чтобы спасти от хищников птиц, опоссумов и рептилий. За местоположением кошек должны следить их владельцы. Жителям Нокса разрешили держать животных только дома, в сарае, гараже или вольере, а выходить на улицу они могут только на домашней территории.

Однако защитников природы такие методы спасения птиц и рептилий возмутили. «Это просто несправедливо по отношению к ним. Это как поселить тигра в зоопарке», — подчеркнула местная жительница Шарлотта Дженсен.

С 1 октября 2021 власти запустят начнется переходный этап, чтобы ввести новую инициативу. Хозяевам кошек будут рассылать предупреждения, если они покинут домашнюю территорию. Спустя еще полгода жителям пригрозят штрафами в размере свыше 500 долларов, если питомца заметят за регулярными прогулками на улице.

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