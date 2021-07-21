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В Австралии назвали список лучших авиакомпаний мира

Автор Эвелина Никанорова 1
В Австралии назвали список лучших авиакомпаний мира

Австралийское агентство AirlineRatings.com представило ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В этот раз победителем стала Qatar Airlines, опередившая многолетнего лидера Air New Zealand.

При составлении рейтинга эксперты оценили безопасность и качество услуг пассажирских авиаперевозок. Они учитывали такие критерии, как отзывы пассажиров, ассортимент услуг, возраст воздушного парка и антикоронавирусные меры.

Авторы рейтинга отметили Qatar Airways за высокое качество обслуживания в полете, инновационность и внедрение новых продуктов для пассажиров. Также плюсом авиакомпании назвали стремление не прекращать полеты в период пандемии.

Второе место в перечне в этом году заняла Air New Zealand. В первую десятку также попали Singapore Airlines, Qantas, Emirates, Cathay Pacific, Virgin Atlantic, United Airlines, EVA Air и British Airways. Среди лоукостеров высокую оценку получили EasyJet, Jetstar и Southwest.

Кроме того, эксперты отдали лидерство в обслуживании первого класса Singapore Airlines. Qantas получила первую строчку в списке авиакомпаний с лучшими комнатами отдыха в аэропортах. А Virgin Australia оказалась перевозчиком с лучшими экипажами.

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