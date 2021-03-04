Новости Паутина

В Австралии запустят «таинственные рейсы»

Автор Эвелина Никанорова 21
самолет

Австралийская авиакомпания Quantas запустит рейсы по стране с неизвестным местом приземления. Программа должна стимулировать внутренний туризм в Австралии, сообщает CNN.

Куда летят путешественники, они смогут узнать только когда самолет приземлится. Причем маршрут можно будет отслеживать на экранах в спинках кресел и гадать, куда направляется судно. Каждый рейс Boeing737 будет ограничен 120 пассажирами и доберется до пункта назначения примерно за два часа. Отметим, что во время полета самолет будет снижать высоту для просмотра некоторыми достопримечательностями.

Стоимость билетов варьируется от 577 долларов в эконом-классе до 1220 долларов в бизнесе. Отправление планируется в 7 часов утра, перед ним пассажиров ждет завтрак в лаунж-зоне, а возвращение — поздним вечером.

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