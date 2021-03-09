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В бассейнах научатся плавать 8 тысяч учащихся, когда закончится карантин

Автор RUSRADIO LT 38

В этом году в бассейнах  научатся плавать 8 тысяч учеников младших классов, надеется Министерство образования. 

После расширения уже проводимой программы было намечено, что в этом году во всех округах страны уроки плавания в бассейнах будут проводиться восьми тысячам второклашек и третьеклашек. В прошлом году их было около 3,5 тысяч.

Если в самоуправлении нет своего бассейна, детям организуют подвоз. Кроме того, сейчас бассейны строятся или реновируются в Шилуте, Плунге, Новой Акмяне, Тяльшяй, Кретинге, Купишкисе, Молетай и ряде других городов.

Правда, пока бассейны в стране не работают из-за карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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