Отдых в Литве

В Бирштонасе открылся причал для пассажирских судов

Автор Анжелика Орлёнок
В Бирштонасе открылся причал для пассажирских судов

В Бирштонасе открыт новый речной причал для пассажирских судов. Им смогут пользоваться все суда, курсирующие по реке Неман.

Причал оборудовала компания Nemuno turas. Суда, желающие посетить Бирштонас, смогут швартоваться у понтонного причала и пользоваться его инфраструктурой бесплатно. Основная цель акции – популяризация судоходства по Неману.

К слову, причал может принять одновременно около сотни пассажиров.

Когда закончится сезон, причал отбуксируют на зимовку к старому причалу Каунасского залива.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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