В ближайшее время Литва определится по вакцине Johnson & Johnson

В ближайшее время Литва примет решение относительно вакцины Johnson & Johnson

Государственная служба контроля за лекарствами утверждает, что в ближайшее время Литва примет решение относительно вакцинации американским препаратом Johnson & Johnson. Это связано со вчерашним сообщением о том, что компания отсрочила поставки своей вакцины в ЕС из-за сообщений о шести случаях тромбоза мозговых вен у привитых. Напомним, что вчера в Литву прибыла первая партия этой вакцины, в которой около 5 тыс. доз. Тем временем вакцинация в Литве продолжается и в настоящий момент привито около 18% населения.

Единый прививочный сертификат в ЕС появится летом

Между тем единый прививочный сертификат планируется ввести в ЕС в конце июня. Такие сертификаты будут использоваться до конца пандемии. Ожидается, что документ будет содержать информацию об иммунитете его владельца от коронавируса. Какие преимущества будет давать такой сертификат, каждая страна ЕС будет решать в отдельности.

В Беларуси началась третья волна коронавируса

А в Беларуси началась третья волна коронавируса. Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения Республики Беларусь Инна Карабан. По её словам, в стране начинается очередной подъём заболеваемости инфекцией. Согласно последним данным, число привитых одной дозой вакцины в соседней стране составило почти 130 тыс., двумя – почти 42 тыс. человек.

Болгария смягчила ряд карантинных мер

Тем временем Болгария смягчила ряд ограничительных мер, объяснив это ослаблением третьей волны инфекции. В стране вновь открылись школы, заведения гастрономии и кинотеатры. Торговые центры смогут вновь принять посетителей с завтрашнего дня, а бары и ночные клубы – с конца апреля.

Летним Олимпийским Играм – быть

Вице-президент Международного Олимпийского комитета Джон Коутс исключил возможность отмены соревнований в Токио в последнюю минуту. По его словам, отложенные на год летние Игры состоятся, как запланировано, а предстоящая Олимпиада будет максимально безопасной, насколько это возможно. Между тем более 70% японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады.