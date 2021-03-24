В ближайшее время послабления карантина не планируются

В ближайшие недели послабления режима карантина не планируются. Об этом сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.

По поводу новых ограничений, если понадобится, правительство примет решение еще на этой неделе.

Поводов для смягчения карантина, по словам премьера, не предоставляет эпидемиологическая ситуация в стране. Если она хотя бы стабилизируется, о дальнейшем смягчении карантина можно будет говорить лишь после Пасхи.

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность вводить локальный карантин. В некоторых регионах планируется усилить отслеживание контактов и контроль за тем, как люди придерживаются правил изоляции. В этом власти надеются на помощь полиции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.