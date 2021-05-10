Новости Паутина

В Британии отчеканили гигантскую золотую монету весом 10 кг

Автор Эвелина Никанорова 23
Королевский монетный двор Великобритании отчеканил гигантскую золотую монету номиналом 10 000 фунтов

Королевский монетный двор Великобритании отчеканил гигантскую золотую монету номиналом 10 000 фунтов стерлингов и весом 10 килограммов. Об этом сообщает The Times.

Отметим, что это самая большая монета, созданная монетным двором за его 1100-летнюю историю. На ее создание ушло порядка 400 часов.

Монета отдает дань уважения «‎Зверям королевы»‎ – 10 мифическим существам, представляющим ее королевское происхождение. На монете изображены все 10 зверей бок о бок в едином дизайне с изображением королевы в центре. В Королевском монетном дворе назвали эту монету «‎шедевром»‎.

Монету уже продали, ее стоимость оценили в шестизначную сумму. Тем не менее, любой желающий может приобрести точную копию на веб-сайте Королевского монетного двора. Отметим, что цены начинаются с 13 фунтов стерлингов.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

В Испании для школьников проводят уроки на пляже

В Испании для школьников проводят уроки на пляже

Автор Эвелина Никанорова
Смягчение карантина возможно во второй половине января

Смягчение карантина возможно во второй половине января

Автор RUSRADIO LT
Вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech продолжается

Вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech продолжается

Автор Евгений Русаков
Сюзанна

Сюзанна объединилась с Dose для записи нового сингла

Автор Эвелина Никанорова
Клава Кока представила клип «Пьяную домой» в стиле мюзикла

Клава Кока представила клип «Пьяную домой» в стиле мюзикла

Автор RUSRADIO LT

Знаменитый затонувший лайнер «Титаник» станет доступен для туристов

Автор Эвелина Никанорова

7 фактов о Микки Маусе

Автор Эвелина Никанорова
Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Netflix выпустил превью своих фильмов 2021 года

Автор Эвелина Никанорова
Что сегодня известно о коронавирусе

Что сегодня известно о коронавирусе

Автор RUSRADIO LT