В Британии отчеканили гигантскую золотую монету весом 10 кг

Королевский монетный двор Великобритании отчеканил гигантскую золотую монету номиналом 10 000 фунтов стерлингов и весом 10 килограммов. Об этом сообщает The Times.

Отметим, что это самая большая монета, созданная монетным двором за его 1100-летнюю историю. На ее создание ушло порядка 400 часов.

Монета отдает дань уважения «‎Зверям королевы»‎ – 10 мифическим существам, представляющим ее королевское происхождение. На монете изображены все 10 зверей бок о бок в едином дизайне с изображением королевы в центре. В Королевском монетном дворе назвали эту монету «‎шедевром»‎.

Монету уже продали, ее стоимость оценили в шестизначную сумму. Тем не менее, любой желающий может приобрести точную копию на веб-сайте Королевского монетного двора. Отметим, что цены начинаются с 13 фунтов стерлингов.

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