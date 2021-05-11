Политики подбрасывали монетку, чтобы выбрать победителя

Местные выборы в королевстве состоялись 6 мая. Борьба в Барнсли шла между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий.

Оба политика получили по 1 084 голоса. Законодательством предусмотрено, что в таком случае окончательный результат надо решить, подбросив монету.

Как пишет Huddersfield Daily Examiner, то, что кандидат лейбористов выбрал реверс монеты с портретом королевы Елизаветы II, принесло ему победу.