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В центре Вильнюса появится каток под открытым небом

Автор Евгений Русаков
В центре Вильнюса появится каток под открытым небом
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В столицу возвращается традиционный каток под открытым небом. Вот основная информация, о которой следует знать тем, кто планирует его посетить.

  1. В этом году каток под открытым небом будет на новом месте – возле Белого моста. Он откроется в конце ноября и будет работать всю зиму.
  2. Рядом с катком будет и небольшой городок зимних развлечений, поэтому занятие себе здесь найдут все желающие.
  3. Помимо сеансов фигурного катания на катке будут проходить спортивные и культурные мероприятия, за которыми можно будет следить с трибун. А подкрепиться или согреться можно будет в кафе, которое будет работать там же.

    В центре Вильнюса появится каток под открытым небом

    Примерная визуализация столичного катка

  4. Каток будет под крышей. Это значит, что плохие погодные условия никак не повлияют на качество льда и настроение посетителей.
  5. Он будет работать без выходных. Помимо обычных сеансов планируются и бесплатные для школьников и пожилых людей.
  6. По словам организаторов, цена одного сеанса будет стоить 3-5 евро.

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