В центре Вильнюса появится каток под открытым небом

В столицу возвращается традиционный каток под открытым небом. Вот основная информация, о которой следует знать тем, кто планирует его посетить.
- В этом году каток под открытым небом будет на новом месте – возле Белого моста. Он откроется в конце ноября и будет работать всю зиму.
- Рядом с катком будет и небольшой городок зимних развлечений, поэтому занятие себе здесь найдут все желающие.
- Помимо сеансов фигурного катания на катке будут проходить спортивные и культурные мероприятия, за которыми можно будет следить с трибун. А подкрепиться или согреться можно будет в кафе, которое будет работать там же.
- Каток будет под крышей. Это значит, что плохие погодные условия никак не повлияют на качество льда и настроение посетителей.
- Он будет работать без выходных. Помимо обычных сеансов планируются и бесплатные для школьников и пожилых людей.
- По словам организаторов, цена одного сеанса будет стоить 3-5 евро.